Бізнес також просять зменшити використання кондиціонерів

Кабінет міністрів України зобов’язав усі органи державної влади зменшити споживання електроенергії. Згідно з новим розпорядженням уряду, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні (військові) адміністрації повинні відмовитися від використання кондиціонерів. Також установи зобов’язані вимкнути зовнішнє освітлення будівель і прилеглої території. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram у п'ятницю, 7 червня.

Такі ж кроки глава уряду рекомендував зробити правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам, а місцевій владі — обмежити вуличне освітлення.

«Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, ми одночасно працюємо з двох сторін. Відновлюємо та розширюємо генерацію й одночасно зменшуємо споживання. Починаємо з себе», – заявив прем’єр.

Денис Шмигаль також звернувся до представників бізнесу з проханням обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток – не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу, зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомлялось, навесні російські війська знову почали завдавати масованих ударів по обʼєктах енергетики України. Унаслідок російських ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і Трипільська ТЕС компанії «Центренерго», Бурштинська й Ладижинська ТЕС, компанії ДТЕК.

Також у результаті масованих ракетних атак були пошкоджені підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Унаслідок російських атак на українську енергосистему, в країні були змушені повернутись до відключень світла.