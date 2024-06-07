Без змін рухатимуться критично важливі маршрути, які забезпечують підвіз громадян до роботи та зворотно

З метою економії електроенергії, дефіцит якої виник через російські ракетні удари по Україні, «Укрзалізниця» ухвалила рішення змінити графік руху приміських електропоїздів. Про це повідомила прес-служба відомства у п’ятницю, 7 червня.

Як повідомляється, впродовж червня змін зазнають графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Водночас без змін рухатимуться критично важливі маршрути, які забезпечують підвіз громадян до роботи та зворотно. Відтак, низка поїздів тимчасово не курсуватимуть, а деякі змінять періодичність або їм буде скорочено маршрут.

В «Укрзалізниці» розповіли, що на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць вже відсьогодні, 7 червня, відбулися зміни. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях. Тому залізничники закликають пасажирів уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах «Укрзалізниці» та регіональних філій.

Крім того, в «Укрзалізниці» поділилися планами у майбутньому збудувати газові електростанції загальною потужністю 250 МВт для забезпечення своїх потреб, оскільки компанія є одним із найбільших споживачів електроенергії в країні. Очікується, що такий крок дасть змогу частково покрити потреби в живленні об'єктів критичної інфраструктури.