«Укрзалізниця» змушена зважати на ремонтні роботи у польському Хелмі

Починаючи з 23 червня і до 31 серпня пасажири, які прямують до Варшави та Любліна поїздами Укрзалізниці, зіткнуться зі змінами в маршрутах через ремонтні роботи з польського боку. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці» у суботу, 1 червня.

Як повідомляється, поїзди №23 Київ – Хелм, №93/94 Харків – Хелм та №120 Хелм – Дніпро курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ.

Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль як зазвичай: у поїзді. Пересадка на польський поїзд до чи з Варшави здійснюватимуть на станції Дорохуськ наступним чином:

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ – Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ – Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

Пересадка на станції Дорохуськ є вимушеним тимчасовим кроком, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд). Польські залізничники допоможуть пасажирам здійснити пересадку з одного поїзда на інший.

Поїзди №19/20 Київ Хелм, №119 Дніпро – Хелм, №24 Хелм – Київ курсуватимуть до станції Хелм без змін у розкладі руху. Прямий поїзд №67/68 Київ – Варшава – Київ змін також не зазнає.