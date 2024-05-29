«Гірський шатл», який курсуватиме зі Львова до Карпат

На найближчі вихідні, 1 та 2 червня, «Укрзалізниця» запустить зі Львова в Карпати «гірський шатл». Потяг курсуватиме до Яремча, Татарова – Буковеля, Ворохти та Рахова. Про це повідомила у прес-служба «Укрзалізниці» у середу, 29 травня.

Зокрема, поїзд №816 Львів – Ворохта відправлятиметься зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:52. Далі він йтиме за таким розкладом: Івано-Франківськ 17:39 – 17:43, Яремче 19:10 – 19:14, Татарів – Буковель 19:39 – 19:41, Ворохта 19:52. Вже 2 червня поїзд матиме маршрут з Ворохти до Рахова (Ворохта 19:52 – 19:56, Ясіня 20:34 – 20:36, Кваси 20:59 – 21:01, Рахів 21:19).

З Рахова до Львова поїзд №815 відправиться 2 червня о 03:48 і їхатиме за таким маршрутом: Кваси 04:07 – 04:09, Ясіня 04:31 – 04:33, Ворохта 05:12 – 05:18, Татарів – Буковель 05:28 – 05:30, Яремче 06:03 – 06:07, Івано-Франківськ 07:50 – 07:55. До Львова поїзд прибуде о 10:07.

Крім цього, поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин, а у дні курсування до Рахова на станціях Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин. Переглянути розклад та придбати квитки можна у додатку «Укрзалізниці» або ж за посиланням.