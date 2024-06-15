Через російські атаки українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації

В Україні оновлять перелік об'єктів, які не підлягають знеструмленню під час відключень світла. Відтак усіх побутових споживачів від'єднають від ліній живлення критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Державної інспекції енергетичного нагляду України у п’ятницю, 14 червня.

За словами голови Держенергонагляду Руслана Слободяна, у містах, де є багато об'єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає на побутових споживачів. Тому в Україні розвантажать лінії електропередач, які живлять важливі об'єкти. Побутових споживачів приєднають до інших ліній.

«Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об'єктів», – сказав глава Держенергонагляду.

Зазначається, що Держенергонагляд спільно з обленерго та військово-цивільними адміністраціями укладе оновлений список об’єктів критичної інфраструктури.

Слободян додав, що українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, унаслідок російських атак. За прогнозами енергетиків, втрачений об’єм генерації не вдасться повністю відновити до зими. Тож українцям треба бути готовими до відключень і складної зими.

Надаємо, навесні 2024 року росіяни почали масовано атакувати об’єкти української енергосистеми за допомогою дронів та ракет. Через значні пошкодження та руйнування електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак.

З 14 травня в усіх областях України запровадили екстрені відключення світла через значний дефіцит електроенергії, зокрема і для побутових споживачів.

20 травня НЕК «Укренерго» повідомила, що в Україні через російські обстріли пошкоджено всі великі тепло- і гідроелектростанції.