Євросоюз запровадить відповідні мита на американські товари на загальну суму 26 млрд євро або ж 28 млрд доларів. Ця сума дорівнює сукупній вартості європейських товарів, на які поширюються нові мита США, повідомила агенція Reuters із посиланням на заяву Європейської комісії.

Ці заходи набудуть чинності з 1 квітня. У такий спосіб ЄС відреагує на 25% мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа на весь імпорт сталі та алюмінію.

Окрім того, ЄС вживе додаткових заходів, що охоплять товари на суму близько 18 млрд євро. Вони набудуть чинності в середині квітня.

Загалом контрзаходи можуть торкнутися американського експорту на суму до 26 млрд євро, що відповідає масштабам митних обмежень з боку США.

Список товарів зі США, на які поширюватимуться мита, охоплює віскі, мотоцикли, човни, а також промислову і сільськогосподарську продукцію, текстиль, пластмаси, побутову техніку, яловичину, м’ясо птиці, яйця, молочні продукти, цукор, овочі, а також зазначені вище сталь і алюміній.

«ЄС вживає низку контрзаходів, щоб захистити європейський бізнес, працівників і споживачів від впливу невиправданих торгових обмежень», – йдеться в заяві Єврокомісії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у лютому підписав указ про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію, зокрема з ЄС. Це рішення викликало критику з боку європейських урядів, які готуються захищати європейські економічні інтереси.