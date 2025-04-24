Будівництво автостанції у Буську почали ще у 2021 році, але призупиняли після початку повномасштабної війни

У місті Буськ на Львівщині збудували нову автостанцію, вартість робіт склала близько 30 млн грн. Роботи розпочали ще у 2021 році, однак через повномасштабне вторгнення Росії призупиняли. У 2023 році «Самбірське АТП-14608» відновило будівництво. Зараз нову автостанцію повноцінно відкрили.

Як повідомили у четвер, 24 квітня, у Львівській ОВА, нову автостанцію звели у Буську на площі Звитяги, 12. На території автостанції є чотири посадкові платформи та два місця для відстою автобусів. В’їзд на територію АС обмежується двома шлагбаумами. Загальна площа будівлі становить 1574 м2. Тут є приміщення залу очікування, каси, диспетчерської служби, охорони, санвузлів. Також в приміщені АС розмістили аптеку, перукарню, заклад харчування та інші магазини.

«На автостанції провели благоустрій території, виклали бруківкою пішохідні зони та посадкові платформи, висадили дерева, кущі та газон. Додатково планується встановити 6 вуличних ліхтарів та 5 лавок для пасажирів», – повідомив директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Орест Шуліковський.

Загальна вартість будівництва автостанції становить приблизно 30 млн грн. Співфінансували роботи з різних джерел. Водночас, як запевняють у ЛОВА, найбільшу частку становили саме інвестиційні внески.

«Цей проєкт втілювався у життя завдяки спільним зусиллям місцевої влади та підприємців. Автостанція стане зручним та сучасним транспортним вузлом, де жителі міста та гості зможуть зручно подорожувати до різних напрямків. Тут буде організовано зручний розклад руху автобусів, а також забезпечено високий рівень сервісу для всіх користувачів», – зауважив заступник голови ЛОВА Юрій Бучко.

АС «Буськ» обслуговує 30 автобусних маршрутів, які виконують понад 150 відправлень в день. Із введення в експлуатацію АС додатково створено понад 40 робочих місць.