Президент України отримав мирний план США

Володимир Зеленський офіційно отримав план Сполучених Штатів Америки, який має наблизити завершення війни. Про це у четвер, 20 листопада, повідомили у офіційному телеграм-каналі Офісу президента.

План миру, розроблений США, Володимир Зеленський отримав під час зустрічі з американськими посадовцями. Вказується, що «президент України окреслив принципові основи», важливі для українців. Україна та США домовилися працювати пунктами американського плану для «гідного завершення» війни.

«Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир», – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Також зазначається, що незабаром Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають обговорити «наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру».

Доповнено. Президент України розповів, що під час зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом обговорив про варіанти досягнення справжнього миру. Також Володимир Зеленський підтвердив наміри української та американської команд працювати над пунктами мирного плану.

«Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 19 листопада телеканал NBC News з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Трампа повідомив, що президент США схвалив план з 28 пунктів для досягнення миру між Росією та Україною. Вказувалось, що документ протягом останніх кількох тижнів розробляли високопосадовці адміністрації президента у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками. Однак, українські співрозмовники заперечили участь України у розробці плану.

За даними Financial Times, вказаний мирний план передбачає територіальні поступки з боку України. Йдеться, зокрема, про частину неокупованого Донбасу. Також від України вимагають вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення на Запоріжжі та Херсонщині. Крім того, Україну нібито планують змусити визнати російську мову державною.

20 листопада інформагенція Reuters повідомила, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу виступили проти плану США щодо завершення війни в Україні. Союзники дали зрозуміти, що не підтримуватимуть поступок з боку України.