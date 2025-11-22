Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі у Києві / лютий 2023 рік

У суботу, 22 листопада, лідери європейських країн опублікували заяву щодо мирного плану Сполучених Штатів Америки. У заяві зазначається, що деякі пункти потребують доопрацювання й лідери Європи готові долучитися до розробки справедливого для України документу.

Європейські лідери наголосили, що вітають зусилля Дональда Трампа встановити мир між Україною та Росією. «Початковий проєкт» мирного плану містить важливі елементи, необхідні для справедливого та тривалого миру, однак, за словами лідерів ЄС, документ потребує доопрацювання. Європейці висловили готовність долучитися до розробки справедливого мирного плану.

Зокрема, у заяві наголошується, що кордони України мають залишатися незмінними, також вказується важливість збереження можливості українців захищати власну країну, а отже, лідери Європи не погоджуються з пунктом, який передбачає скорочення чисельності української армії.

«Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, що зробить Україну вразливою до майбутніх нападів. Ми повторюємо, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно. Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити силу нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів», – йдеться у заяві лідерів ЄС.

Зазначається, що заяву підписали президенти Єврокомісії та Європейської ради, лідери Канади, Фінляндії, Франції, Ірландії, Італії, Японії, Нідерландів, Іспанії, Британії, Німеччини та Норвегії.

Додамо, що у суботу, 22 листопада, Володимир Зеленський своїм указом створив делегацію України для участі в перемовинах зі США та іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Росії.

Нагадаємо, 20 листопада Володимир Зеленський підтвердив, що отримав від США план, щодо майбутньої мирної угоди з Росією. За даними іноземних ЗМІ, документ передбачає територіальні поступки з боку України, зокрема, передачу Росії частини неокупованого Донбасу. Крім того, від України вимагають скоротити чисельність армії та заморозити лінію боєзіткнення на Запоріжжі й Херсонщині. Також план нібито містить вимогу надати російській мові статус державної та відмовитися від кримінального переслідування Росії за вчинені воєнні злочини та території України.

21 листопада Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до українців. Президент попередив про інформаційний та політичний тиск та заявив, що Україна продовжуватиме працювати над мирним планом без зради державних інтересів.