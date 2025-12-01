Президенти Володимир Зеленський та Емманюель Макрон на пресконференції в Парижі

Президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами кількох зустрічей української та американської делегацій мирний план набув кращого вигляду. Найскладнішим залишається питання територій. Про це глава української держави сказав під час спільної з президентом Франції Емманюелем Макроном пресконференції в Парижі 1 грудня.

«Питання територіальне – найскладніше. Питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів ухвалити непросто і складно, бо гроші перебувають в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Це три головні теми, магістралі й водночас тригери. Тут потрібно бути дуже обережними. Я дякую нашим переговорним групам, план має кращий вигляд», – сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, під час сьогоднішніх переговорів з американською стороною територіальне питання обговорювали 6,5 годин «тільки за окремими пунктами».

Американські перемовники вже поділились своїм баченням з українськими урядовцями й тепер хочуть обговорити це з російською стороною.

«Я отримаю фідбек від нашої делегації завтра, вони прилетять до Ірландії й мені покроково скажуть, де ми в цих переговорах», – зазначив президент.

Окрім цього, Володимир Зеленський нагадав, що пріоритетними для України залишаються довгострокові гарантії захисту та безпеки, гарантії збереження незалежності та суверенітету країни.

«Ми працюємо, щоб ми могли гарантувати, що третього вторгнення Росії точно не відбудеться. І що не буде будь-якого зриву домовленостей про закінчення війни. Росія вже стільки разів порушувала свої обіцянки, порушувала всі договори. Зірвати мир Росії дуже легко, тому потрібні надійні гарантії безпеки для України, для всіх нас, українців», – сказав президент.

Нагадаємо, перший раунд перемовин Україна та США провели 23 листопада у Швейцарії. Тоді обговорювався мирний план США, який складався з 28 пунктів. Документ передбачав значні поступки з боку України. Зокрема, від Києва вимагалось скоротити чисельність української армії, відмовитись від намірів стати членом НАТО, а також передати під контроль Росії всю територію Донецької області.

Наступного дня, 24 листопада, Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів у Женеві мирний план зазнав змін: його скоротили й урахували позиції України.

Ввечері 30 листопада завершився другий раунд переговорів української та американської делегацій щодо плану закінчення війни Росії проти України. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч з українською делегацією видалась продуктивною, але попереду ще багато роботи.