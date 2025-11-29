Рустем Умєров очолить переговорну делегацію

Українську делегацію для переговорів зі США замість звільненого голови Офісу президента Андрія Єрмака очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 28 листопада.

У документі №869/2025 Володимир Зеленський вніс зміну до попереднього указу, який затверджував головою переговорної делегації Андрія Єрмака. Новим указом президента затвердив зміни до делегації, яка вже вирушила на переговори з американською делегацією щодо мирних процесів.

Так, новим очільником делегації став секретар РНБО Рустем Умєров. Загалом до делегації увійшло девʼятеро представників:

Рустем Умєров – Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації

– Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації Олександр Бевз – радник Кабінету Президента України Офісу Президента України

– радник Кабінету Президента України Офісу Президента України Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

– начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України

– начальник Генерального штабу Збройних Сил України Олег Іващенко – Голова Служби зовнішньої розвідки України

– Голова Служби зовнішньої розвідки України Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України

– перший заступник Міністра закордонних справ України Євгеній Острянський – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

– Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України

– заступник Голови Служби безпеки України Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах», – написав Володимир Зеленський.

Зміни у складі делегації відбулися на тлі звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Нагадаємо, 28 листопада президент повідомив, що Єрмак написав заяву про звільнення. Це сталося після обшуків НАБУ та САП у голови Офісу президента – якої справи стосувалися обшуки, наразі невідомо.

Раніше нардеп Федір Веніславський заявив, що на так званих «плівках Міндіча» – записах розмов учасників корупційної схеми в «Енергоатомі» – Єрмак нібито фігурує під позивним «Алі-Баба» й роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ. Втім, після зустрічі з депутатами «Слуга народу» Зеленський відмовився звільняти Єрмака, а згодом записав звернення до українців, де закликав не розводити срач та не влаштовувати політичні ігрища.

22 листопада, Володимир Зеленський обрав Андрія Єрмака головою переговорної делегації, яка має провести зустріч зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами.