В ніч на 12 серпня дрони вдарили по підприємству «Монокристал»

У понеділок, 11 серпня, дрони завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу, де виробляють гелій для ракет. Це єдине таке підприємство у росіян. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України українським ЗМІ, зокрема, hromadske.

Відомо, що 11 серпня дрони розвідників атакували місто Оренбург. Під обстрілом опинився єдиний у Росії та один з найбільших у Європі завод з виробництва гелію. Цей компонент є критично важливим не тільки для ракет, а й у космічній галузі та авіапромисловості.

Розвідники наголосили, що підприємство безпосередньо залучене до агресії проти України та є одним із ключових обʼєктів російського військово-промислового комплексу.

«Унаслідок атаки безпілотників місцева влада перекрила ділянку автодороги федерального значення М-5 “Урал” біля населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі - саме там розташований завод, який уразило ГУР», – додали у дописі.

Варто зазначити, що в ніч на вівторок, 12 серпня, у Росії під атакою опинилося ще одне унікальне підприємство. За даними мешканців Ставрополя, дрони вдарили по «Монокристалі» – єдиному підприємству хімічної промисловості у Росії, яке є одним з провідних світових виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості.

Фото Exilenova+, супутниковий знімок підприємства «Монокристал»

Штучний сапфір використовують для прицілів, тепловізорів, лазерних систем, головках самонаведення ракет, у камерах БпЛА, а також у компонентах аерокосмічної, приладобудівної та інших високотехнологічних галузей.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 11 серпня, безпілотники атакували приладобудівний завод у російському місті Арзамас Нижньогородської області.