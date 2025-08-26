Моніторингові канали зафіксували влучання у Красногвардійському та Джанкої

Сили спеціальних операцій уразили та вивели з ладу логістичні об’єкти російської армії у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у вівторок, 26 серпня, у пресслужбі ССО.

В ССО повідомили, що їхні бійці провели спеціальні дії на території Криму. Де саме атакували українські військові, у пресслужбі ССО не уточнили.

«Були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ», – повідомили у пресслужбі ССО.

Місцеві телеграм-канали вранці 26 серпня повідомили про дронову атаку на селище Красногвардійське. За даними моніторингового каналу «Кримський вітер», удар припав на залізничну станцію Урожайна. На оприлюднених фото видно стовп диму поблизу залізниці. Зазначимо, одна з фотографій збігається із зображенням, яке показала пресслужбі ССО.

Крім того, у мережі повідомили про атаку на залізничну інфраструктуру в Джанкої. На світлині, яку показав «Кримський вітер», видно локомотив, охоплений вогнем – там повідомили, що потяг транспортував паливо.

У Джанкої загорівся локомотив з паливом

У пресслужбі російського міністерства оборони заявили, що вранці 26 серпня нібито збили над територією Криму вісім безпілотників. У пресслужбі Генштабу інформацію про атаку на Крим не коментували.