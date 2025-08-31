ГУР знову атакувала елементи російської ППО у Криму

Бійці Головного управління розвідки здійснили чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму. Розвідники знищили важливі та дорогі елементи протиповітряної оборони росіян. Про це йдеться у повідомлення ГУР, опублікованому в офіційному телеграм-каналі у неділю, 31 серпня.

Успішну атаку на російську ППО здійснили бійці спецпідрозділу ГУР «Примари», застосувавши ударні дрони. Розвідники опублікували відео бойової операції, на кадрах видно, що один зі знищенних елементів росіяни намагалися захистити спеціальною конструкцією. Однак українські військові все одно змогли знищити компоненти російської ППО, а саме:

Радіолокаційний комплекс «Утьос-Т»;

Радіотелескоп РТ-70;

Радіонавігаційний супутниковий комплекс «Глонасс» в захисній конструкції;

Берегова радіолокаційна станція МР-10М1 «Мис» М1;

Радіолокаційна станція 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

Зауважимо, що знищена РЛС 96Л6-АП є компонентом російського Зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» великого і середнього радіуса дії, що коштує близько 1,2 млрд доларів. «Тріумф» здатний виявляти цілі на відстані до 600 км та одночасно супроводжувати до 300 цілей. ЗРК застосовують для ураження стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності та гіперзвукових цілей.

Нагадаємо, 7 серпня ГУР повідомляло про знищення у Криму російського десантного катера та кількох радіолокаційних станцій, серед яких РЛС «Нєбо-СВУ», що коштує близько 100 млн доларів.