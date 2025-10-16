Російське міноборони заявило про нібито 51 збитий дрон над РФ

У ніч на 16 жовтня Волгоградська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників. Під ударом були енергооб’єкти регіону, частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Про це інформують пропагандистські телеграм-канали та моніторингові проєкти.

Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, безпілотники уразили електропідстанцію «Балашовська» неподалік Урюпінська. Підстанція забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії. Окрім того, вона постачає електроенергію споживачам частини Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

Місцезнаходження підстанції «Балашовська» неподалік російського Урюпінська (Колаж Петра Андрющенка)

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт ураження підстанції у Новомиколаївському районі та пожежі на ній.

Згідно з повідомленням, кілька прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання. Глава регіону заявив, що «пошкоджень житлових будівель та постраждалих немає».

Своєю чергою губернатор сусідньої Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про відсутність світла у кількох населених пунктах регіону після атаки БпЛА на Волгоградську область.

Російське Міноборони традиційно прозвітувало про 51 збитий дрон над регіонами РФ і анексованим Кримом. Над Волгоградською областю, згідно з повідомленням відомства, начебто було збито 11 безпілотників.

Зауважимо, українські військові наразі не коментували інцидент на електропідстанції у Волгоградській області.