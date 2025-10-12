Дим від пожежі в російському Смоленську, 12 жовтня 2025 рік

У ніч проти 12 жовтня російські регіони зазнали атаки безпілотників – біля одного з авіаційних заводів та електропідстанції спалахнули пожежі. Про це повідомили моніторингові канали та пропагандистські медіа.

Жителі російського Смоленська повідомили, що чули вибухи в районі аеродрому, де також розташований авіаційний завод. Над містом зафіксували стовп дим.

Geoint-дослідник Blinzka припускає, що дим, найімовірніше, підіймався зі сторони підсанкційного Смоленського авіазаводу, який вже двічі атакували українські Сили оборони. Завод, серед іншого, виготовляє високоточні ракети Х-59, компоненти до крилатих ракет Х-101, а також БпЛА, летючі мішені, агрегати для фронтової авіації та легкомоторних літаків різного призначення.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що російська ППО нібито збила два безпілотники над областю. Постраждалих і пошкоджень об’єктів інфраструктури внаслідок падіння уламків БпЛА, за словами росіянина, немає.

Окрім того, численні вибухи чули жителі селища Вигоничі Брянської області. Зазначається, що під атаку потрапила місцева електропідстанція. Підтверджень цієї інформації поки що немає.

У Міноборони РФ повідомили про начебто збиття 32 українських БпЛА. По 15 дронів збили над територіями Бєлгородської та Брянської областей, два – над територією Смоленської області.

Зауважимо, українська сторона цих заяв наразі не коментувала.

До слова, 11 жовтня ударні дрони СБУ атакували нафтопереробний завод «Башнєфть-УНПЗ» у російському Башкортостані. Це вже третій за місяць удар української спецслужби по Башкортостану.