Загоряння сталися у Волгоградські області Росії

У ніч на четвер, 9 жовтня, безпілотники атакували місто Котове у Волгоградській області Росії, де розташований найбільший в окрузі завод із перероблення газу «Лукойл-Коробківський газопереробний завод». Внаслідок атаки на території заводу зайнялася пожежа, повідомили місцеві телеграм-канали та губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров. Атаку на завод підтвердив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Бочаров повідомив, що територію Волгоградської області масовано атакували безпілотники. За його словами, у Котовському районі нібито впали уламки дронів, через що пошкоджена будівля котельні.

Крім того, Бочаров заявив, що нібито падіння уламків спричинило пожежі на території «об’єктів паливно-енергетичного комплексу». Місцеві телеграм-канали повідомили, що загоряння сталися на заводі «Лукойл» у Котові.

«Цей об’єкт є критичним для російської нафтогазової інфраструктури: він забезпечує переробку та транспортування газового конденсату, а також виробництво сировини для хімічної промисловості», – повідомив Андрій Коваленко.

На фото, оприлюднених у мережі, видно зарево в районі заводу. Пожежу на території підприємства підтверджують і супутникові знімки NASA FIRMS.

Зазначимо, «Коробківський газопереробний завод» – найбільше підприємство з переробки природного газу у Південному федеральному окрузі Росії. За рік він може переробити до 450 млн м³ сировини. Суттєва частина продукції заводу йде на експорт.

У пресслужбі Генштабу ЗСУ атаку на завод не коментували.