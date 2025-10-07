Кіришський НПЗ виробляє 20,1 млн т нафти на рік

Нафтопереробний завод «Кіришінефтеоргсинтез» у Ленінградській області, який є одним із ключових у Росії, після атаки безпілотників зупинив свою найбільшу установку. Про це у понеділок, 6 жовтня, повідомило агентство Reuters.

Кіришський НПЗ зупинив свою найпродуктивнішу установку дистиляції нафти CDU-6 після атаки дронів в суботу, 4 жовтня. За даними джерел агентства, відновлення її роботи триватиме близько місяця.

Потужність зупиненої установки становить 8 млн метричних т на рік, або 160 тис. барелів на день, що становить близько 40% від загальної переробної потужності заводу. Загалом НПЗ виробляє 20,1 млн т нафти на рік.

Reuters зауважує, що зупинка найбільшої установки може призвести до зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії.

Нагадаємо, 4 жовтня, дрони вже вдруге за місяць атакували «Кірішінєфтєорсінтез». Мешканці Кірішів поширювали відео, на яких було видно пожежу в районі території НПЗ.

Наприкінці вересня стало відомо, що з початку серпня 2025 року БпЛА України вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території Росії, зануривши російський паливний ринок у безпрецедентну кризу.