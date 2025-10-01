Рязанський НПЗ «Роснефти» зупинив випуск нафти після атаки БпЛА

З початку серпня 2025 року БпЛА України вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території Росії, зануривши російський паливний ринок у безпрецедентну кризу. Про це у вівторок, 30 вересня, повідомило російське агентство РБК.

За даними росіян, станом на 28 вересня на нафтопереробних заводах по всій країні простоювали 38% потужностей з первинної переробки нафти, або 338 тис. т на добу. Сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину і дизпалива, впав на 6% в серпні та ще на 18% у вересні. Відтак масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентним.

У повідомленні зазначають, що приблизно 70% простоїв стали результатом атак безпілотників. На кінець вересня БпЛА вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тис. т на добу.

Зокрема, у вересні ще чотири російські НПЗ зупинили випуск після атак українських дронів, серед них:

«Кінеф» у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії,

Рязанський НПЗ «Роснефти»,

Новокуйбишевський НПЗ,

Астраханський ГПЗ «Газпрому».

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн т, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 26 вересня, дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Внаслідок атаки на НПЗ зайнялася пожежа.