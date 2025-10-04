На заводі зафіксували пожежу

У ніч на суботу, 4 жовтня, дрони вдруге за місяць атакували один з найбільших НПЗ Росії. Йдеться про Кірішський завод «Кірішінєфтєорсінтез» у Ленінградській області, повідомили російські телеграм-канали. Згодом ураження НПЗ підтвердили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Про атаку безпілотників на Ленінградську область повідомив місцевий губернатор Алєксандр Дроздєнко. За його словами, у ніч на 4 жовтня нібито вдалося збити сім дронів.

При цьому посадовець повідомив про загоряння у промзоні, яке вдалося ліквідувати. Він заявив, що екологічна обстановка в місті «в нормі».

Водночас місцеві мешканці Кірішів поширили відео, на яких видно пожежу в районі території НПЗ «Кірішінєфтєорсінтез». На кадрах видно сильне загоряння на території заводу.

Зверніть увагу – на відео присутня нецензурна лексика

Зазначимо, «Кірішінєфтєорсінтез» є основним постачальником нафтопродуктів для низки областей Росії. Він входить до десятки найпотужніших НПЗ країни – за рік він може переробити понад 20 млн тонн нафти. НПЗ в Кірішах є другим за величиною заводом після заводу в Омську. На «Кірішінєфтєорсінтез» переробляють близько 80 видів нафтопродуктів – зокрема бензин, дизельне та реактивне пальне.

Доповнено 11:32. У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ підтвердили ураження НПЗ в Кірішах.

«На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Додамо, цей НПЗ вже не вперше страждає від атак дронів – менш ніж за місяць, 14 вересня, у пресслужбі Сил безпілотних систем підтвердили ураження Кірішського НПЗ ударними дронами. Там зайнялася пожежа, внаслідок якої зупинив роботу ключовий технологічний апарат завода.