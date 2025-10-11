Під удар потрапив завод «Башнєфть-УНПЗ»

Ударні дрони СБУ атакували нафтопереробний завод «Башнєфть-УНПЗ» у російському Башкортостані. Про це у суботу, 11 жовтня, повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на співрозмовників в СБУ.

За даними джерел медіа, далекобійні безпілотники ЦСО «А» СБУ вразили ціль в Уфі. Завод розташований за 1400 км від України.

Співрозмовники ЗМІ в СБУ повідомили, що Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів у Росії та активно забезпечує паливом та нафтопродуктами російську армію.

На території заводу «Башнєфть-УНПЗ» пролунали вибухи, після чого над НПЗ здійнявся стовп диму. За попередньою інформацією, атака БпЛА СБУ спричинила загоряння в районі установки для перероблення сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

«Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України», – повідомили в СБУ.

Зазначається, що це вже третій за місяць удар СБУ по Башкортостану. Нагадаємо, 18 вересня російська влада заявила про атаку на нафтохімічний комплекс у Салаваті. Згодом низка українських ЗМІ з посиланням на поінформованого співрозмовника у спецслужбах повідомила, що за атакою на НПЗ стояла Служба безпеки України, яка уразила установку ЕЛОУ-АВТ-4.

Вдруге російський НПЗ дрони атакували 24 вересня. На фото та відео, які оприлюднили очевидці, видно великий стовп диму, який здіймається з району розташування НПЗ.