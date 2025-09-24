Над Салаватом, де розташований НПЗ, здіймається стовп диму

У ніч на середу, 24 вересня, дрони атакували нафтопереробний завод «Газпром Нафтохім Салават», розташований російській республіці Башкортостан. Про це повідомив голова республіки Радій Хабіров.

Хабіров заявив, що НПЗ потрапив під «чергову терористичну атаку» безпілотників, внаслідок чого зазнав пошкоджень. За даними очільника Башкортостану, наразі ступінь пошкоджень з’ясовується, триває гасіння пожежі.

На фото та відео, які оприлюднили очевидці, видно великий стовп диму, який здіймається з району розташування НПЗ. Чорний стовп диму розносить вітром по Салавату.

Зазначимо, нафтопереробний комплекс розташований за приблизно 1500 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, НПЗ в Башкортостані уразили вже вдруге за місяць. 18 вересня російська влада заявила про атаку на нафтохімічний комплекс у Салаваті. Згодом низка українських ЗМІ з посиланням на поінформованого співрозмовника у спецслужбах повідомила, що за атакою на НПЗ стояла Служба безпеки України, яка уразила установку ЕЛОУ-АВТ-4.