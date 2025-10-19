Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших стратегічних об’єктів Росії

В ніч на неділю, 19 жовтня, в російському місті Оренбург спалахнула пожежа після атаки безпілотників. Під удар потрапив газопереробний завод. Про це повідомив губернатор Оренбурзької області Євгєній Солнцев.

Після оголошення тривоги в Оренбурзі ввели обмеження на приймання літаків в аеропорту. Згодом Солнцев повідомив, що під обстріл потрапив газовий завод, внаслідок чого виникло загорання в одному з цехів.

«Безпілотники ЗСУ здійснили спробу атаки ще одного промислового об'єкта регіону. Частково постраждала інфраструктура газового заводу», – йдеться у повідомленні.

Губернатор запевнив, що серед співробітників ніхто не постраждав, а загрози для міста немає.

Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших стратегічних об’єктів російської газової інфраструктури. Підприємство спеціалізується на промисловій підготовці та переробці природного газу. Крім того, на базі заводу працює гелієве виробництво, що забезпечує частину потреб Росії у цьому ресурсі.

Його річна потужність складає 37,5 млрд м3 газу, а первинні поставки здійснюються з Оренбурзького нафтогазоконденсатного родовища – одного з найбільших у Європі. Відомо, що завод інтегрований у міжнародний проєкт KazRosGaz, який переробляє газ із казахстанського родовища Карачаганак.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 18 жовтня, безпілотники атакували підстанцію у селищі Вешкайма Ульяновської області.