Пілот винищувача атакував російський підрозділ авіабомбою GBU-62

Бойова авіація Повітряних сил ліквідувала підрозділ російських дронарів, який базувався на півдні країни. Для знищення цілі застосували високоточну авіабомбу GBU-62. Про це повідомили в телеграм-каналі «Соняшник» 17 жовтня.

«Досвід смерті цих йо***ків треба взяти до уваги обовʼязково, адже один із д**анів здавалося б просто скинув дружині фото з підвалу, де показав, як вони облаштувалися, а наші козаки зуміли перехопити смс і заосінтили місце. Далі результат ви бачите самі», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділ російських окупантів тероризував села на південь і південний захід від Запоріжжя.

Нагадаємо, російська протиповітряна оборона збила власний військовий літак Су-30СМ під час відбиття нічної атаки дронів на окупований Крим 17 жовтня. Вартість винищувача цього типу становить 40-50 млн доларів.