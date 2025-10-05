ЗСУ ліквідували російського пілота Мі-8

Пілот російського гелікоптера Мі-8, який українські військові збили FPV-дроном Shrike за 500 доларів, був сином полковника армії Росії. Про це повідомили російські мілітарні телеграм-канали.

Вказується, що внаслідок збиття Мі-8 помер 27-річний старший лейтенант Міхаіл Аврамєнко з позивним «Амур». Відомо, що він народився та здобув військову освіту у Ростові-на-Дону. Його батько – полковник Олєг Аврамєнко обіймає посаду командира бригади армійської авіації.

Пілот російського Мі-8, який воював проти України

Сам Олєг Аврамєнко заявив, що його син відправився на війну проти України одразу після закінчення льотного училища й був у «самому пеклі війни», однак не уточнив, про які напрямки фронту йдеться. Відомо, що за участь у війні проти України Міхаіл Аврамєнко мав дві державні нагороди. Поховати російського льотчика планують у Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, 29 вересня біля населеного пункту Котлярівка Покровського району Донеччини Сили безпілотних систем України дроном Shrike за 500 доларів збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!