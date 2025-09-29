Внаслідок зіткнення з дроном ворожий гелікоптер впав

У понеділок, 29 вересня, Сили безпілотних систем України збили російський військовий гелікоптер Мі-28. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Згодом у пресслужбі СБС уточнили, що військові збили не Мі-28, а Мі-8.

За даними командувача Сил безпілотних систем, гелікоптер знищили пілоти 59 окремої штурмової бригади ім. Якова Гандзюка СБС «Степові хижаки». Де саме це сталося, Роберт Бровді не уточнив.

Згодом у пресслужбі бригади повідомили, що ворожий гелікоптер збили в районі населеного пункту Котлярівка, розташоване у Покровському районі Донеччини.

Доповнено 12:09. Підрозділ «Хижаки висот» оприлюднив відео з FPV-дрона, який влучив у російський гелікоптер. На ньому видно, що FPV-дрон зробив різкий маневр та влучив у бокову частину вертольота, після чого той почав падати.

Доповнено 12:23. У пресслужбі Сил безпілотних систем повідомили, що на Покровському напрямку збили не Мі-28, а гелікоптер Мі-8.

«Мі-8 – російський багатоцільовий гелікоптер, що використовується для перевезення особового складу й вантажів, проведення медичної евакуації, а також як платформа авіаційної підтримки наземних підрозділів», – повідомили у пресслужбі СБС.

Вартість гелікоптера такої моделі – щонайменше 6 млн доларів.