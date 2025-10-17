Деталі щодо збиття російського винищувача наразі невідомі

Російська протиповітряна оборона збила власний військовий літак Су-30СМ під час відбиття нічної атаки дронів на тимчасово окупований Крим. Про це у п’ятницю, 17 жовтня, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу «Апостроф».

Коментуючи атаку дронів на Крим, яка відбулася у ніч на 17 жовтня, Плетенчук повідомив, що посилення ППО на півострові, про яке заявляли росіяни, їм не допомогло.

«Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. У Криму зараз збирають всю інформацію», – повідомив Дмитро Плетенчук.

Деталей щодо падіння російського літака у Криму речник ВМС не уточнив.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня дрони атакували селище Гвардійське у Криму, де розташована ворожа нафтобаза. Внаслідок атаки зайнялася пожежа. Зауважимо, на момент публікації у пресслужбі Генштабу ЗСУ не коментували атаку на Крим.

Крім того, вибухи вночі лунали на території тимчасово окупованого Донецька, де дрони уразили склад боєкомплекту та російського Сочі.