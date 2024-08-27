Інцидент стався ввечері 26 серпня у Сарненському районі

Ввечері 26 серпня у прикордонній смузі на Рівненщині стався вибух. Поки п’яний пастух спав, дві корови підірвалися на мінах. Про це повідомили 27 серпня у пресслужбі поліції області.

Інформація про інцидент надійшла правоохоронцям близько 19:00. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 50-річний житель Сарненського району пас стадо корів неподалік державного кордону. Чоловік був напідпитку й заснув. Саме тоді дві тварини підійшли до місця, де були розташовані міни, й підірвалися внаслідок їх детонації.

Додамо, що 8 серпня внаслідок здетонування міни на півночі Рівненській області постраждав чоловік, який ішов у бік білоруського кордону. Потерпілий проігнорував попередження про небезпеку й продовжив рух, після чого стався вибух.