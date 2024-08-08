Чоловік проігнорував попередження про небезпеку й продовжив рух

У четвер, 8 серпня, у прикордонній смузі в Рівненській області здетонувала міна. Унаслідок вибуху постраждав чоловік, який ішов у бік білоруського кордону. Про це ZAXID.NET повідомив речник 9 Житомирського прикордонного загону імені Січових Стрільців Юрій Шахрайчук.

«Цивільний чоловік проігнорував покажчики “Небезпечно! Міни!” і попрямував у бік кордону. Внаслідок вибуху потерпілого із травмами госпіталізували в лікарню. Нині його життю нічого не загрожує. Наголошую, що усі громадяни, які мають намір потрапити в прикордонну смугу, зобов’язані отримати відповідні пропуски від органу охорони державного кордону, оскільки там постійно відбувається укріплення кордону, в тому числі шляхом мінування», – розповів Юрій Шахрайчук.

Наразі на місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники й військовослужбовці, яуі встановлюють усі обставини події.