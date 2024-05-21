У Ковельському районі під час грози здетонувала міна

Ввечері 20 травня на автодорозі поблизу села Доманове Ратнівської громади під час грози здетонувала міна. Від вибухової хвилі травмувалися водій та пасажир вантажівки Iveco, які саме їхали неподалік. Про це ZAXID.NET розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

За інформацією правоохоронців, 58-річний водій наразі перебуває у лікарні, а 25-річний пасажир отримав легкі тілесні ушкодження й відмовився від госпіталізації. Відомо, що постраждалі з Рівненської області.

На ділянці дороги, де здетонувала міна, утворилася вирва, тож рух транспорту організували по об’їзній.

Усі матеріали справи за фактом детонації міни і травмування людей правоохоронці скерували у Державне бюро розслідувань. Там наразі ситуацію не коментують.