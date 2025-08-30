Польща депортувала 15 українців

Польща вислала з країни 15 громадян України, які становили загрозу громадській безпеці. Про це пише RMF 24, а також повідомила польська прикордонна служба.

Зазначається, що деякі українці, яких депортували з Польщі, раніше були засуджені за численні злочини та правопорушення, зокрема за зберігання наркотиків і психотропів, крадіжки, пограбування, підробку документів, керування у стані алкогольного спʼяніння та організацію незаконного перетину польського кордону.

Один із висланих українців був у переліку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним. Висланим українцям заборонили повторний вʼїзд до Польщі на термін від 5 до 10 років.

«Польща – дружня та відкрита країна для іноземців. Однак, немає і ніколи не буде згоди на порушення ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації рішуче реагуватимуть на будь-які порушення нашого правового порядку», – сказала речниця міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька.

За даними RMF 24, від початку 2025 року Польщу примусово покинули 1100 іноземців.