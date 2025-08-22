Польща депортує 57 українців, які були на концерті Макса Коржа

Після масових порушень порядку на концерті російськомовного репера Макса Коржа у Варшаві польський уряд вирішив депортувати 57 українців. Також їм заборонили на п'ять років в'їжджати до Шенгенської зони. Gazeta Wyborcza повідомила про початок депортацій та розповіла історію 18-річної Ангеліни з Дніпра. Її депортували 18 серпня.

Ангеліна з бабусею переїхала до Польщі 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення. Дівчина мешкала з бабусею в Прушкуві, що неподалік Варшави, навчалася в університеті та працювала в інтернет-магазині. Ангеліна була однією зі 109 затриманих людей на концерті Макса Коржа 9 серпня на Національному стадіоні. За її словами, причиною депортації є хуліганство.

«Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о шостій ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали та депортували до України. Також на п'ять років заборонили в'їзд до Шенгенської», – каже вона.

Дівчина розповіла журналістам, що в якийсь момент перед початком концерту побачила, як люди почали стрибати з трибун на поле стадіону. Ангеліна каже, що стрибнула теж і це було імпульсивним вчинком. Після цього її затримала охорона.

«Хлопець стояв біля бар'єрів, допомагаючи людям стрибати. Я не збиралася робити це заздалегідь, але це просто сталося в натовпі», – сказала дівчина.

Концерт Макса Коржа вона провела в камері в підвалі Національного стадіону. Кілька наступних днів дівчина перебувала під вартою поліції.

«Вони ставилися до мене як до небезпечної злочинниці. Потім був суд, і мене оштрафували на 2 тис. злотих, хоча я нічого поганого не зробила», — розповіла Ангеліна.

Дівчина сподівалася, що це кінець історії, але у понеділок, 18 серпня, о 6:00 до її дому прийшли двоє прикордонників. За словами Ангеліни, вони не дали їй взяти жодних речей. Коли вона запитала, чи це депортація, прикордонники заперечили. Однак в офісі Польської прикордонної служби їй повідомили, що вона має негайно покинути країну.

«Це величезний удар для мене. Я живу з бабусею, якій щодня потрібна моя допомога. У мене тут була робота, і я продовжувала навчання. Тепер у мене все це забрали. У моєму рідному місті йде війна, і повернення туди пов'язане з небезпекою, але ніхто цього не врахував. Українські прикордонники сказали мені, що вони щодня депортують кілька людей через концерт Макса Коржа. Я боюся, що буде далі. У моєму місті дуже небезпечно; немає роботи чи можливостей навчатися. Я спустошена», – розповіла Ангеліна.

Нагадаємо, що про депортації 12 серпня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Крім 57 українців, через заворушення на концерті депортують шістьох білорусів. Туск сказав, що поляків шокували численні правопорушення, акти агресії та провокації. Зокрема, один з відвідувачів концерту приніс на стадіон червоно-чорний прапор, який заборонений в Польщі. Згодом він вибачився за цей вчинок і сказав, що хотів нагадати про війну. Адміністрація Національного стадіону у Варшаві засудила демонстрацію символіки.

Масові заворушення відбулися також 8 серпня – перед концертом Макса Коржа. Сотні його фанатів організували неформальні зустрічі, де розпивали алкоголь та слухали музику.

Додамо, що 36-річний репер з Білорусі Макс Корж не називав росіян агресорами, хоч і виступив проти війни. У 2016 році СБУ заборонила Корж в'їзд в Україну через поїздку в окупований Крим. Однак 2017 року заборону скасували й Корж відвідував Київ. На Варшавський концерт репера прийшли приблизно 100 тис. людей. Поліція Варшави повідомляла, що фанатів затримували через зберігання наркотиків, пронесення піротехніки, напади на правоохоронців тощо. За інформацією поліції, 99 учасників концерту отримали штрафи загалом на майже 23 тис. злотих