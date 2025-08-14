Присутність у Польщі символіки ОУН-УПА Навроцький назвав «абсолютно неприйнятною».

Президент Польщі Кароль Навроцький в ефірі Polsat News відреагував на скандал під час концерту білоруського репера Макса Коржа. Він закликав розглянути законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за демонстрацію символіки ОУН-УПА.

Навроцький зазначив, що коли очолював польський Інститут національної пам’яті, то брав участь у підготовці проєкту про розширення списку символів, заборонених законом. До цього документа хотіли додати також червоно-чорний прапор УПА. Відтак він закликав розглянути законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за демонстрацію такої символіки.

«Це потрібно зробити в Польщі. Я знаю, що цей законопроєкт знаходиться в польському парламенті. Сподіваюся, що парламентська більшість нарешті його ухвалить», – повідомив президент.

Присутність у Польщі символіки ОУН-УПА він назвав «абсолютно неприйнятною». Навроцький вважає, що на концерті могла бути російська провокація та водночас заявив, що державна освіта має вирішальне значення.

«Ми знаємо, що в Україні в системі освіти символіка Бандери не описується відповідно до історичних досліджень. А тим часом прихильники Бандери несуть відповідальність за загибель 120 тис. поляків», – зазначив він.

Навроцький додав, що у майбутньому він може порушити відповідне питання з президентом України Володимиром Зеленським.

«Я зазначив, що всі питання, що стосуються минулого, також важливі для нашого майбутнього з Україною, тому ця тема порушувалася в нашій розмові, але на наступній зустрічі, якщо вона буде у форматі, де я зможу її обговорити, я не бачу проблеми», – сказав президент Польщі.

Провокація на концерті у Варшаві – що відомо

Нагадаємо, під час концерту білоруського репера Макса Коржа 9 серпня у Варшаві відбулися численні правопорушення, акти агресії та провокації. Варшавська поліція заарештувала 109 людей, зокрема за зберігання наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення.

Один з фанатів виконавця проніс на концерт заборонений в Польщі прапор Української повстанської армії (УПА) та опублікував відповідне відео у своєму Тіктоці. Це викликало обурення серед поляків. 11 серпня у мережі поширили відео з вибаченнями українця: «Якщо хтось образився, я прошу вибачення. Я вдячний усім полякам, які допомагали та продовжують допомагати українцям. Щиро дякую вам від щирого серця і ще раз перепрошую».

12 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що це була провокація, вчинена російськими агентами. Попри це, Польща депортує 57 українців і шістьох білорусів, причетних до вчинення заворушень на концерті.

Посол України в Польщі Василь Боднар зауважив, що такі провокації грають на руку Росії та загрожують українсько-польським відносинам.