Василь Боднар вважає, що порушники повинні понести покарання

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на інцидент, який трапився 9 серпня на Національному стадіоні імені Казімєжа Гурського у Варшаві, де українець розгорнув прапор УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа. За його словами, такі провокації грають на руку Росії та загрожують українсько-польським відносинам. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомила радіостанція RMF24.

«Я взагалі не розумію, чому українці пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну і знищують Україну», – сказав Боднар.

Він наголосив, що люди, які порушують закон у Польщі, повинні понести покарання згідно з польським законодавством.

«Я переконаний, що польські правоохоронні органи вживуть необхідних заходів для покарання винних», – заявив він.

Боднар вважає, що такі дії, як на концерті минулої суботи, вписуються у ворожий наратив Росії.

«Чим більше таких провокацій, тим більше вони загрожують нашим двостороннім відносинам, а також негативно впливають на українців, які проживають у Польщі, більшість з яких не порушують закон», – сказав дипломат.

За словами Василя Боднара, люди, які неналежно поводилися на концерті, «приїхали з інших країн і не проживають постійно в Польщі».

Провокація на концерті у Варшаві – що відомо

Нагадаємо, під час концерту білоруського репера Макса Коржа 9 серпня у Варшаві відбулися численні правопорушення, акти агресії та провокації. Варшавська поліція заарештувала 109 людей, зокрема за зберігання наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення.

Один з фанатів виконавця проніс на концерт заборонений в Польщі прапор Української повстанської армії (УПА) та опублікував відповідне відео у своєму Тіктоці. Це викликало обурення серед поляків.

11 серпня у мережі поширили відео з вибачення українця Дмитра, який розгорнув червоно-чорний прапор на концерті Макса Коржа.

«Якщо хтось образився, я прошу вибачення. Я вдячний усім полякам, які допомагали та продовжують допомагати українцям. Щиро дякую вам від щирого серця і ще раз перепрошую», – сказав українець.

Ukrainiec, który wyciągnął flagę UPA na koncercie Maksa Korża w Warszawie, nagrał wideo z przeprosinami. https://t.co/oCUFivsH4T pic.twitter.com/jmsVSnIRSM — NEXTA Polska (@nexta_polska) August 12, 2025

Уже 12 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що це була провокація, вчинена російськими агентами. Попри це, Польща депортує 57 українців і шістьох білорусів, причетних до вчинення заворушень на концерті.