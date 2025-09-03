Трамвай №7 «Північ – Південь» з’єднує вулицю імені 28-ї бригади з 11-ю станцією Люстдорфської дороги

2 вересня, в Одесі відновили роботу найдовшого трамвайного маршруту в Україні, повідомляє Одеська міська рада. Його протяжність становить 30 км.

Трамвай №7 «Північ – Південь» з’єднує вулицю імені 28-ї бригади з 11-ю станцією Люстдорфської дороги. Маршрут охоплює понад 120 зупинок та щодня перевозить до 70 тисяч пасажирів.

LEV Development – ваш ритм. Ваш простір. Ваш стиль життя. У кожному проєкті – продуманість, у кожному рішенні – характер.Безпека, комфорт та функціональність – все те, що дійсно важливо, з турботою про людей та про країну.

На ньому курсуватимуть 13 нових багатосекційних та безбар’єрних трамваїв, придбаних у межах співпраці з Європейським інвестиційним банком.

Цей маршрут офіційно був запущений у 2022 році, і став не лише найдовшим в Україні, а й другим за протяжністю в Європі. Як пише «Хмарочос», у Бельгії є ще довший маршрут – Kusttram (Береговий трамвай), що тягнеться на 68 км уздовж узбережжя Північного моря та з’єднує всі прибережні міста від французького до нідерландського кордону. Одеський трамвай долає свою відстань за майже дві з половиною години, і майже половина маршруту пролягає вздовж моря. Інфраструктуру для нього почали готувати ще у 2016 році.