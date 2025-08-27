У Запоріжжі неподалік міського молодіжного центру відкрити новий простір для відпочинку, створений молоддю. Це стало результатом ініціативи «Мейкерство заради змін: Облаштовуємо разом урбан екопростір», передає Zprz.city.

До роботи долучилося понад 50 жителів міста віком від 14 до 39 років. Містяни виготовляли вуличні меблі, які спроєктували самостійно з перероблених матеріалів, застосувавши принципи тактичного урбанізму.

Новий екопростір містить все, що потрібно для комфортного та корисного відпочинку: дві затишні зони зі столиками та стільцями, дві лавки з клумбами, годівничку для птахів, а також урни для сміття та контейнер для сортування пляшок. У клубах учасники посадили витривалі місцеві квіти, висадивши їх і навколо дерев, аби затримувати вологу та запобігати ерозії ґрунту. А для зручності містян також облаштували велопарковку.

У рамках ініціативи провели дводенний воркшоп від ГО «Урбанізація», де учасники дізналися про тактичний урбанізм, сталий дизайн та використання перероблених матеріалів. Протягом трьох місяців учасники проєкту брали участь у практичних майстер-класах, де освоювали інструменти та техніки створення меблів.

Організатори разом з працівниками Молодіжного центру та волонтерами планують дбати про простір у майбутньому.

Також організатори збирали кришечки для вуличних меблів та разом з іншими волонтерами під час майстер-класів власноруч виготовляли та встановлювали їх.