Цей стадіон стане новою домівкою для футбольного клубу «Оксфорд Юнайтед»

У Великій Британії архітектурна студія AFL Architects та консалтингова компанія Ridge and Partners оприлюднили плани щодо будівництва стадіону на 16 000 місць, який повністю працюватиме на відновлюваній енергії, зазначив Dezeen.

Цей стадіон стане новою домівкою для футбольного клубу «Оксфорд Юнайтед» і має бути «найбільш екологічним середнім за розміром спортивним об'єктом у Великій Британії».

Ridge and Partners

Він буде працювати на відновлюваній енергії, що генеруватиметься фотоелектричними панелями та повітряною тепловою помпою.

«Як перший повністю електроенергетичний стадіон у Великобританії, він буде працювати виключно на відновлюваній енергії, використовуючи 3500 квадратних метрів фотоелектричних панелей, встановлених на даху, щоб зменшити навантаження на національну електромережу в дні матчів», – заявили в Ridge and Partners.

А повітряна теплова помпа та енергоефективна конструкція будівлі дозволять відмовитися від використання видів палива на основі вуглецю та скоротити викиди CO² на 80% на рік у порівнянні з газовими котлами.