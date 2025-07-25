The Line матиме форму лінії довжиною 170 кілометрів, а його будівництво вартуватиме 500 мільярдів доларів

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) розглядає можливість перегляду доцільності будівництва лінійного футуристичного міста The Line («Лінія»), пише Bloomberg.

The Line матиме форму лінії довжиною 170 кілометрів, а його будівництво вартуватиме 500 мільярдів доларів. Це місто увійде в промислову зону проєкту Neom біля Червоного моря та кордону з Єгиптом і Йорданією. Як стало відомо раніше, це місто живитиметься на 100% чистою енергією. У ньому також планують підземний надшвидкісний транспорт, поїздка яким повинна займати не більше 20 хвилин, а також школи, оздоровчі центри та озеленені території.

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Проте перегляд проєкту відбувається через те, що королівство прагне перекалібрувати проєкти в рамках свого плану економічної диверсифікації «Бачення 2030». Тому Саудівська Аравія вирішила звернутися до консалтингових фірм із проханням провести стратегічний огляд планів щодо будівництва проєкту.

Neom є одним із найбільших і найбільш суперечливих проєктів у світі. Правозахисна група ALQST повідомила, що троє людей, яких виселили з території Неома, були засуджені до смертної кари, а на початку 2023 року експерти Ради ООН з прав людини висловили «тривогу» через неминучі страти. Саудівська Аравія зловживання заперечує.