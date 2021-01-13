Місто у формі лінії матиме протяжність 170 км

У Саудівській Аравії побудують «місто майбутнього» The Line без автомобілів та автодоріг, з пішою доступністю до необхідної інфраструктури та нульовим викидом парникових газів. Керуватиме містом штучний інтелект.

The Line матиме форму лінії довжиною 170 кілометрів увійде в промислову зону проекту Neom біля Червоного моря та кордону з Єгиптом і Йорданією. Місто живитиметься на 100% чистою енергією, пише «Хмарочос». У ньому буде підземний надшвидкісний транспорт, поїздка яким повинна займати не більше 20 хвилин, а також школи, оздоровчі центри і озеленені території.

До 2030 року в місті має проживати мільйон людей, для яких планується створити 380 тисяч нових робочих місць. За словами спадкового принца Саудівської Аравії Мухммеда ібн Салмана, на створення інфраструктури витратять 100-200 мільярдів доларів. За даними Bloomberg, на створення флагманської бізнес-зони Neom потрібні інвестиції в розмірі близько 500 мільярдів доларів.

Про проект Neom оголосили ще в 2017 році, проте зусилля Ер-Ріяда із залучення іноземних донорів провалилися через убивство журналіста Джамаля Хашогджі на території посольства Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні 2018 року. Також падіння цін на нафту і пандемія коронавірусу вдарили по економіці країни.