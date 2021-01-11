Висотні будівлі з кожної з чотирьох сторін комплексу будуть «воротами» транспортного вузла

Британське архітектурне бюро Foster + Partners розробляє проект транспортної розв’язки для одного з дев’яти районів китайського мегаполіса Шеньчжень Гуанмін, що включає будівництво низки озеленених хмарочосів. Оскільки проект перебуває на початковій стадії розробки, детальні технічні характеристики, як-от висота будівель чи терміни будівництва, поки що не повідомляють.

Як пише EcoTechnology, новий транспортний вузол збудують на лінії високошвидкісної залізниці, що зв’язує Шеньчжень, Гонконг та Гуанчжоу, він включає також три нові лінії метро. Основою архітектурної композиції стануть кілька озеленених хмарочосів, дизайн яких натхненний традиційними китайськими будівлями. У них розмістять офіси, торгові центри та музей транспорту.

За словами проектантів, великі торгові площі розмістять над станціями метро та залізниці. З озеленених терас на різних поверхах будівель буде відкриватися вид на центральну алею. Крім зелених насаджень, на цих терасах будуть також спортивні майданчики. Екологічності вузлу додасть також система очистки води для повторного використання.

Висотні будівлі з кожної з чотирьох сторін комплексу будуть «воротами» транспортного вузла, прорізи в їхніх нижніх частинах утворять головний вхід до станції високошвидкісної залізниці. Сполучення між різними частинами комплексу для пішоходів, велосипедистів та безпілотників забезпечуватимуть підземні та надземні переходи.

У музеї транспорту відвідувачі зможуть побачити футуристичні виставкові експозиції, створені з використанням технологій відеомаппінгу, віртуальної та доповненої реальностей, а також панорамний огляд на станцію залізниці.

Розроблений Foster + Partners проєкт цілком відповідає сучасним тенденціям швидкого розвитку Шеньчженя. Місто є другим за інтенсивністю портом у Китаї після Шанхая. Також станом на 2019 рік Шеньчжень займав друге місце в Китаї серед найкращих міст для ведення бізнесу.