Архітектурна студія ON-A розробила проект-пропозицію покрити стадіон іспанського футбольного клубу «Барселона» «Камп Ноу» та прилеглі до нього будівлі парком, аби оздоровити цю територію.

Як пише ArchDaily, проектований Nou Park дозволить реконструювати одне із найбільш значущих місць для Барселони: стадіон буде функціонувати незалежно від парку, який приховуватиме його та супутні послуги. Парк матиме площу 26 гектарів та стане зеленими легенями міста, використовуючи біоархітектуру як стратегію відновлення природи. За даними ВООЗ, міста повинні мати мінімум 9 м кв. зелених насаджень на одного жителя, тоді як у Барселоні цей показник – 6 м кв.

«Проект показує, як можна повернути природу в міста, не втрачаючи придатних для будівництва площ, підвищуючи топографію та створюючи покривало зелені над стадіоном і його технічними будівлями. Зараз ця територія є суцільним бетонним простором з лише 8% зелених насаджень», – зазначають архітектори.

Крім озеленення, проект включає 2,4 км пішохідних маршрутів та зони відпочинку. Два озера охолоджуватимуть околиці парку та збиратимуть дощову воду, яку можна буде використовувати повторно для зрошення і обслуговування території. У найвищій точці парку відвідувачі зможуть насолоджуватися панорамою 360 градусів довкола стадіону.

Стадіон «Камп Ноу», який вміщає майже 100 тисяч глядачів, є найбільшою футбольною ареною Європи та однією з найбільших у світі. Це домашній стадіон ФК «Барселона», який відкрили у 1957 році. УЄФА відносить «Камп Ноу» до найвищої, четвертої категорії стадіонів.