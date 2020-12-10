До BiodiverCity входитимуть кілька штучних островів, з’єднаних між собою

Данське архітектурне бюро Bjarke Ingels Group презентувало концепцію плавучого міста, яке планують збудувати біля узбережжя Малайзії, – BiodiverCity. До нього входитимуть кілька штучних островів, з’єднаних між собою, що стануть культурними, діловими та житловими центрами.

Як пише ЦТС, основне місто включатиме понад 4,5 км пляжів, майже 25 км набережної, 242 га парків. На островах будуть пересуватися автономними суднами та іншими транспортними засобами, тут не буде автомобілів.

Щоб зменшити вплив на довкілля, більшість будівель зведуть зі збірних конструкцій чи надрукують на 3D-принтері, а частину – з бамбуку, малазійської деревини чи так званого «зеленого бетону», який виробляють з вторсировини.

Острови розділять на різні райони, в кожному з яких проживатимуть 15-16 тисяч людей. Для безпеки тварин окремо збудують навіси, водні шляхи та тротуари. Місто інтегрують у мережу SMART, яка надаватиме мешканцям інформацію про споживання енергії в реальному часі, що дозволить спільноті ухвалювати зважені рішення, пов’язані зі сталим розвитком.