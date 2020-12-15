Високотехнологічний парк займатиме 70 гектарів

У тайванському місті Тайчжун на території колишнього аеропорту будують парк Jade Eco Park, який очищатиме і охолоджуватиме повітря за допомогою спеціальних установок, що працюватимуть на сонячних панелях.

Як пише Dezeen, парк спроектували французькі ландшафтні архітектори Mosbach Paysagistes спільно з Philippe Rahm Architectes та Ricky Liu & Associates Architects + Planners.

Високотехнологічний парк займатиме 70 гектарів. За допомогою сонячної енергії одні пристрої випускатимуть хмари водяної пари, а інші – підземні теплообмінники – видуватимуть прохолодне повітря. Сушильні пристрої використовуватимуть силікагель для поглинання води з повітря перед його циркуляцією.

Повітряні фільтри видалятимуть забруднюючі речовини. Також у парку встановлять пристосування для відлякування комарів і спеціальну освітлювальну систему – вони теж працюватимуть на сонячній енергії.

У парку облаштують звивисті доріжки, по яких стікатиме дощова вода, і відкриті ігрові та спортивні майданчики, з’єднані алеями. Дерева з широким восковим листям природно охолоджуватимуть повітря, створюючи тінь і відбиваючи сонячне світло, захищатимуть від злив і поглинуть частину вологи з повітря. Автомобільні траси будуть заховані у підземні тунелі, щоб не забруднювати повітря.