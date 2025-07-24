У вежі вже почали проводи екскурсії, а згодом організовуватимуть там виступи на сцені,

У гірському селі Муленьс у Швейцарії збудовано найвищу у світі вежу Tor Alva, яку надрукували на 3D-принтері, пише Dezeen. Проєкт розробив та створив культурний фонд Nova Fundaziun Origen у співпраці з професорами університету ETH Zurich. Створення цієї вежі мало на меті відродити Муленс – невеличке село, в якому проживає всього 11 осіб.

Benjamin Hofer

За словами команди, це найвища вежа у світі, надрукована на 3D-принтері. Після 5 років у Муленсі її планують розібрати та відбудувати в іншому місці. Вежу звели на місці будівлі, яка раніше була кузнею. Чотириповерхова конструкція імітує багатошаровий торт, вшановуючи історію кондитерів цього регіону.

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«Форма конструкції нагадує вишуканий багатошаровий торт – це відсилання до історії еміграції кондитерів з Граубюндена, які експортували свою майстерність звідси по всій Європі», – розповіла команда.

Benjamin Hofer

Tor Alva збудували з надрукованих на 3D-принтері бетонних компонентів, які водночас виконують функції несучих конструкцій. Ці бетонні частини друкували впродовж 5 місяців, а потім транспортували на місце будівництва. Окрім цього, їх також створювали роботи за допомогою адитивного виробничого процесу – бетон наносили шар за шаром і армували сталевими кільцями, що дозволяло не використовувати опалубку.

Кожен компонент вежі з’єднаний без клею за допомогою знімних гвинтів і кабелів, що забезпечують можливість легкого демонтажу і відновлення конструкції в іншому місці в майбутньому.

Benjamin Hofer

У вежі вже почали проводи екскурсії, а згодом організовуватимуть там виступи на сцені, що розміщена на верхньому поверсі будівлі.