Візуалізація панорами з найвищим хмарочосом в Австралії

Австралійські архітектурні бюро BKK Architects та Cottee Parker представили проєкт супервисотного хмарочоса One Park Lane в місті Голд-Кост в штаті Квінсленд. Будівля може стати найвищою в країні. Про це пише сайт «Нерухомі» з посиланням на Dezeen.

Проєкт складається з офісної і житлової будівлі. Перша матиме 60 поверхів і 11,5 тис. м2 офісних площ, друга – 101 поверх, що майже 400 метрів заввишки. У житловій частині заплановано 176 апартаментів, серед яких – триповерховий пентхаус і два дворівневі субпентхауси.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

Будівля матиме рекреаційну інфраструктуру курортного рівня, комерційні простори, підземний паркінг і транспортні вузли. Вежі будуть з'єднані вигнутою скляною галереєю на рівні 22 поверху з панорамними краєвидами міста.

One Park Lane буде розташований у районі Саутпорт на ділянці площею 1507 м², де нині дозволене зведення 25-поверхового будинку. Проєкт підтримала місцева влада – на її думку, це сприятиме розвитку ділового центру Саутпорту та вирішенню проблеми житлового дефіциту.