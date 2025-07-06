Новий термінал побудують через постійне зростання пасажиропотоку аеропорту у Вільнюсі

Архітектурне бюро Zaha Hadid Architects представило проєкт нового терміналу прибуття у вільнюському аеропорту, пише сайт Нерухомі з посиланням на Dezeen. Проєкт натхненний культурною спадщиною Литви.

Новий термінал побудують між двома будівлями, що вже є. Потреба в новому терміналі виникла через зростання пасажиропотоку аеропорту у Вільнюсі. Також новий термінал стимулюватиме економічний розвиток Литви і зміцнить позиції ключового вузла в Балтійському регіоні.

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Новий термінал буде частиною транспортного хабу, що, окрім летовища, включає в себе високошвидкісні й локальні залізничні лінії, автобуси, таксі, велосипедну та пішохідну інфраструктуру.

Як виглядатиме новий термінал

У дизайні терміналу використані ромбічні та трикутні геометричні форми, що мають особливе значення в балтійському фольклорі. Фасади будівлі прикрасять великі панелі зі скла, що чергуватимуться з металевими вставками.

Основною домінантою будівлі буде складчастий дах зі світловими люками у формі трикутників і ромбів, що наповнюватимуть інтер’єр природним світлом.

«Ми поєднали традиційні литовські мотиви з сучасними формами. Це архітектура, що дивиться в майбутнє, але вкорінена в культурі», – сказав директор архітектурного бюро Захи Хадід Людовіко Ломбарді.

Також проєкт передбачає встановлення сонячних панелей, системи збору дощової води, керування зливовими стоками та переробку стічних вод.

Візуалізація з сайту Dezeen

Хто така Заха Хадід

Заха Хадід – британська архітекторка і скульпторка родом з Іраку, відома своєю деконструктивісьською архітектурою.

У 1980 році заснувала в Лондоні власне архітектурне бюро. Серед її проєктів – лондонський олімпійський комплекс водних видів спорту, оперний театр в Гуанчжоу (Китай), Центр Гейдара Алієва в Баку, один зі стадіонів в Катарі, де проходив чемпіонат світу з футболу. Будівлі авторства Захи Хадід можна також побачити в багатьох країнах Європи.

Заха Хадід – перша жінка, нагороджена Прітцкерівською премією, а також перша і єдина жінка, яка отримала Королівську золоту медаль з архітектури.

Архітекторка померла в 2016 році в США, де була на лікуванні. Проте заснована нею студія продовжує працювати.