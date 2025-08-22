Церква переноситься таким способом на нове місце з метою мінімізації пошкоджень будівлі

Церкву у шведському місті Кіруна повністю перенесли на нове місце, розташоване за пʼять кілометрів від попереднього, щоб забезпечити розширення найбільшого у світі підземного залізорудного рудника, повідомляє Dezeen.

Церкву вагою 672 тонни переносили протягом двох днів з мінімальною швидкістю у пів кілометра на годину в межах масштабного проєкту з перенесення міста Кіруна, організованого шведською гірничодобувною компанією Luossavaara-Kiirunavaara (LKAB) та її засновником, урядом Швеції.

Перенесення церкви, яке транслювалося в прямому ефірі, отримало назву «Велика прогулянка церкви», і члени громадськості були запрошені пройти частину шляху разом із будівлею.

Арілда Вогена з Wikimedia Commons

Деревʼяну конструкцію церкви шириною 40 метрів підняли на сталеві балки, встановлені на самохідних модульних транспортерах. Протягом останнього року тут розширили деякі дороги, щоб церкву можна було перевезти.

«Це важливий і ретельно спланований крок. Церква є справді унікальною і має велике значення для багатьох людей не лише як памʼятка Кіруни, і ми хочемо дати всім можливість стежити за цією історичною подією та стати її частиною», – сказав менеджер проєкту LKAB Стефан Гольмблад Йоганссон.

Церква є однією з 23 історичних споруд, які будуть перенесені державною компанією LKAB, яка вже понад 70 років видобуває залізну руду під Кіруною в підземній шахті.

Reuters

Гірничі роботи спричинили ослаблення ґрунту над шахтою, що загрожує частині міста, тому у 2004 році вирішили перенести місто в нове місце, розташоване за три кілометри на схід. Церкву розташували між цвинтарем та новим центром міста. Інші парафіяльні будівлі планують приєднати до неї, утворюючи єдиний простір.