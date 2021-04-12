Кірунський рудник є найбільшим та найсучаснішим залізним рудником у світі

У Швеції задля безпеки мешканців планують транспортувати в інше місце місто Кіруна, в якому розташований найбільший у світі рудник з видобутку залізної руди. Увесь процес має тривати 20 років.

Місто Кіруна розташоване на півночі Швеції між трьома рудними горами, тут проживають понад 25 тисяч людей. Кірунський рудник є найбільшим та найсучаснішим залізним рудником у світі, де видобувають руду як закритим, так і відкритим способом. Система підземних рудників настільки розрослася, що ґрунти почали просідати, і це загрожує цілісності будівель. Рішення про перенесення в інше місце центру Кіруни ухвалили ще у 2004 році.

Як пише «Хмарочос» з посиланням на Designboom, проект перенесеного міста розробило архітектурне бюро ghilardi + hellsten, яке опитало 20 тисяч мешканців Кіруни для його розробки.

Візуалізації і фото – hufton + crow

Першою будівлею міста стане нова ратуша, дизайн якої натхненний кутовою геометрією мінералів заліза. До неї планують перенести стару дзвіницю, яка одночасно уособлюватиме символ минулого та маяк майбутнього. Довкола ратуші і площі, на якій вона розташовуватиметься, будуть готелі, лазня та культурний центр.

Зі старого міста планують перенести, як мінімум, три тисячі будинків та церкву. Залежно від стану конструкції, деякі з них можна буде підняти на кузов вантажівок, інші необхідно буде демонтувати та реконструювати на новому місці.