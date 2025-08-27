Колишній кінотеатр «Батьківщина» у Луцьку відреставрували за грантові гроші

У четвер, 28 серпня, у Луцьку відбудеться відкриття нового бізнес-простору, який створили у приміщенні колишнього кінотеатру «Батьківщина». Занедбану споруду повністю оновили, відремонтували та відреставрували за 900 тис. доларів грантових грошей. Про це повідомив 26 серпня міський голова Луцька Ігор Поліщук.

За його інформацією, кінотеатр «Батьківщина» розташований у центрі Луцька з 1938 року. Ця споруда тривалий час перебувала у занедбаному, аварійному стані. Проте її повністю оновили, відремонтували та відреставрували – тепер це простір для проведення різних подій та заходів.

«Приміщення відреставровано, відповідно до норм інклюзивності та адаптивності. Всередині є багатофункціональна зала на 300 людей для проведення різноманітних подій, великий конференцзал на 40 людей, два малі конференцзали на 20 місць, створено 12 робочих місць для підприємців-початківців, міський коворкінг на 12 місць, мінікав’ярня», – зазначив Ігор Поліщук.

Оновити будівлю вдалося завдяки проєкту «Створення багатофункціонального простору для бізнесу в місті Луцьку» у межах проєкту Програми розвитку ООН «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів». Мер Луцька додав, що місту вдалося залучити грантові гроші у розмірі 900 159 доларів.