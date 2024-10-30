Площа майбутньої будівлі ветеранського хабу – 1000 кв.м

У Луцьку приміщення колишньої школи на вулиці Сергія Климчука реконструюють під ветеранський хаб. Відповідний проєкт 30 жовтня підтримали на сесії міськради. Про це ZAXID.NET розповіла заступниця директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк.

«Станом на сьогодні ветеранський хаб уже розпочав свою роботу в Луцьку. Поки триває реконструкція адміністративної будівлі площею 1000 м2 на вулиці Сергія Климчука, він тимчасово працюватиме на проспекті Волі, 23», – розповіла Юлія Дацюк.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук під час презентації проєкту зауважив, що це буде двоповерхова будівля з усіма необхідними кімнатами та кабінетами для ветеранів, конференц-залою, тренажерною залою, кабінетами спеціалістів, ліфтами для маломобільних груп. На вулиці побудують парковку, дитячий і спортивний майданчики.

Відомо, що з бюджета міста виділили 40 млн грн на реконструкцію майбутнього приміщення ветеранського хабу. Крім того, для реалізації проєкту планують залучити гроші грантодавців.

«Проєкт спрямований на облаштування системної структури приміщень, де будуть надаватися послуги для ветеранів, членів їх сімей, родин зниклих безвісти, загиблих, людей, які постраждали від війни, а також громадських організацій, що працюють у сфері ветеранських справ», – зазначив Ігор Поліщук.

За інформацією міського голови Луцька, головними завданнями ветеранського простору є:

інформаційно-консультаційна підтримка відвідувачів простору;

надання психологічної допомоги;

надання правничої допомоги;

здійснення фізкультурно-спортивної реабілітації;

здійснення професійної адаптації;

організація дозвілля та активного відпочинку.

Додамо, що ветеранів просять долучитися до онлайн-дискусії щодо вдосконалення проєкту та надання пропозицій, тому просять заповнити форму за посиланням: https://forms.gle/CGkNnEAHAeWSs42v5.